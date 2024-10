Alvaro Recoba ricorda il periodo all'Inter e lo fa tramite il podcast Alexandra Pose. L'esperienza in Italia è stata soddisfacente, anche se le difficoltà ci sono state, soprattutto extra-campo: "All'inizio è stato difficile adattarmi, la lingua rappresentava una vera e propria barriera. In tutti gli anni all'Inter c'è sempre stato un buon numero di sudamericani nello spogliatoio. L'Inter è davvero internazionale, ho tanti amici in Italia, mi hanno sempre trattato bene. Mio figlio è nato lì", spiega Recoba, che poi si sofferma sull'esordio favoloso con la maglia nerazzurra, ricordando la doppietta al Brescia: "Ho bei ricordi, sono passati solo 27 anni (ride, ndr). E' stato un momento unico, due bombe da fuori area. Stavamo perdendo, il mister mi ha fatto entrare. Esultanza? Gol senno di poi ne avrei fatto un'altra".