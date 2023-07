Claudio Ranieri vede Cagliari come l'ultima tappa della sua lunga carriera di allenatore, a meno che non gli si presenti di fronte l'occasione di guidare una nazionale. "Credo che finirò la carriera a Cagliari, farei un’eccezione solo se ci fosse una buona Nazionale che mi permetterebbe di lavorare - le parole dell'ex Inter -. Ci sono rimasto male quando sono andato via dalla Grecia. Credo che Cagliari sarà la mia ultima tappa”.