Ennesima pagina nera del calcio scritta ieri sera in Francia nel pre-gara di Marsiglia-Lione, match mai giocato per via di quanto accaduto nel momento dell'arrivo della squadra ospite allo stadio. Durante l'avvicinamento al Vélodrome, l'autobus dei rossoblu di Fabio Grosso è stato assalito ferocemente dai supporters di casa: ad avere la peggio, proprio il campione del Mondo 2006, da qualche settimana alla guida dei Gones, ferito pesantemente al volto, e il suo vice, colpito da una scheggia di vetro in un occhio. Immediato l'intervento della polizia che si è prodigata a mettere in sicurezza giocatori e tifosi della squadra ospite.

L'ex Inter, dopo essere stato accuratamente medicato (13 i punti di sutura), si è presentato, insieme al resto della squadra, in campo per rassicurare i tifosi, già all'interno dell'impianto dove sono stati trattenuti per sicurezza, sulle sue condizioni. All'indomani dal bruttissimo episodio di violenza, che nulla ha a che fare con lo sport e non a caso condannato da tutti i protagonisti, Sky Sport posta una foto che ritrae Grosso con l'occhio malconcio e la zona del viso traumatizzata.