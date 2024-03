Tre gol e quattro assist in 19 partite di Ligue 1, ma per i tifosi del Paris Saint-Germain non è abbastanza. Achraf Hakimi non sta vivendo la migliore delle stagioni possibili con la maglia dei rossoblu parigini, venendo spesso criticato per l'incostanza anche durante le stesse partite. Il tecnico Luis Enrique, però, si dissocia completamente da questa visione difendendo apertamente il marocchino ex Inter nel corso della conferenza stampa della vigilia del match di campionato con il Montpellier.

Queste le parole del tecnico iberico: "Non sono d'accordo. Hakimi è stato molto costante durante tutta la sua stagione. E' un giocatore dal potenziale unico. La mia regola è pretendere di più dai giocatori della mia rosa. Cerco di non esaltare i migliori ma di pretendere ancora di più da loro. Devo proteggerli di più. Hakimi ha disputato una stagione di altissimo livello. A volte non ha giocato, sa il perché ed è intelligente. In attacco è unico, pochi terzini destri al mondo giocano come lui. Deve ancora migliorare ma sono molto contento di lui".