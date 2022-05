Il rinnovo di Kylian Mbappé è stato un fulmine a ciel sereno? Non secondo Achraf Hakimi, laterale del Paris Saint-Germain, che intervistato dalla trasmissione ‘La Resistencia por M+’ ha rivelato di aver saputo prima di tutti del prolungamento del francese: “È stata una grande sorpresa, io l’ho saputo qualche giorno prima degli altri. In questi giorni su Whatsapp mi ha scritto anche gente che non sentivo da tempo per chiederei cosa avrebbe fatto Mbappé, poi quando hanno saputo che sarebbe rimasto e che io lo avevo saputo prima di tutti mi hanno detto che ero un bastardo”, ha detto ovviamente scherzando.