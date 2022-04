Dopo aver conquistato lo scudetto con l'Inter al primo colpo, Achraf Hakimi , l'estate scorsa, ha scelto di sposare il progetto ambizioso del Paris Saint-Germain , ben consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato in una squadra composta da tante star a cui media e tifosi chiedono di vincere ogni singola partita. "Abbiamo delle responsabilità quando indossiamo questa maglia perché il Paris è un grande club - ha raccontato il marocchino a Téléfoot -. Qui viene richiesto uno standard di qualità molto alto, bisogna avere coraggio per indossare questa maglia e per poter giocare con i migliori perché è il nostro lavoro, la nostra passione. Personalmente è la mia passione e mi piace quello che facciamo, quello che ho oggi".

A proposito del fallimento europeo, Hakimi ammette: "Non è una stagione facile, il nostro obiettivo era andare il più lontano possibile in Champions e provare a vincerla. E' la prima stagione, ci sono tanti nuovi giocatori e avevo bisogno di un periodo di adattamento. Soprattutto per capire come giocano tutti. La pressione? Non deve esserci".