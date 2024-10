Intervenuto dal palco della Salone d'Onore del CONI a Roma dopo aver 'Miglior direttore del settore giovanile', Roberto Samaden, ora all'Atalanta, si gode il riconoscimento personale ricordando anche la lunga esperienza all'Inter: "Questo non è solo un torneo ma un modello per chi organizza manifestazioni con i giovani, non conta solo il campo ma anche tutto quello che c’è fuori - le dichiarazioni riportate da TMW -. Ho avuto la fortuna prima all’Inter ora all’Atalanta di partecipare a questo torneo dove c’è inclusione e divertimento. Ho visto crescere questo torneo ed è bello vederlo continuare a crescere. Il messaggio per i giovani è quello di divertirsi, poi se questo divertimento può diventare qualcosa in più è un bene, altrimenti rimane un divertimento e un’occasione di formazione anche per la vita".