Il lavoro di Thiago Motta in panchina non è passato inosservato agli occhi di Cesare Prandelli. L'ex ct della Nazionale, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, elogia l'ex centrocampista dell'Inter sottolineando anche le sue prestazioni da giocatore: "Thiago Motta? Era già un allenatore in campo, una visione di gioco velocissima dal punto di vista del pensiero, aveva dei tempi di gioco ed una leadership importante, ed il Bologna gioca con questi concetti. La squadra sviluppa un certo tipo di gioco con una mentalità unica, sono molto contento per il lavoro che sta facendo".