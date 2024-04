Piotr Zielinski resta ai box per infortunio. Il centrocampista polacco, promesso sposo dell'Inter, salterà la sfida contro la Roma per un problema fisico: come si legge nel report del club azzurro, Zielinski ha svolto terapie per "una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra occorso nell'allenamento di ieri".