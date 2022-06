È uscito ieri in esclusiva su Amazon Prime Video "Pogmentary", il documentario che racconta gli ultimi anni di Paul Pogba al Manchester United. E nel quinto episodio c'è un retroscena aneddotico con l'ex tecnico dei Red Devils José Mourinho: "Con l'allenatore il primo aspetto è l'onestà, essere schietti e non falsi fin da subito. Mourinho? La cosa buffa è che sei domani volessi vederlo, lo faremmo tranquillamente, ci divertiremmo, non porto rancore. Tutto è iniziato con l'infortunio, ho detto che sarei andato a Miami per la riabilitazione e sono partito. Quando ero là, un paparazzo ha scattato una foto di me e Zulay. Mourinho ha mandato la foto a Mino, non mi è piaciuto per niente. Gli ha scritto: 'E' in vacanza mentre noi lavoriamo come muli'. Ho detto a Mourinho: 'Dici sul serio? Sono infortunato. Mi alleno tre volte al giorno, per chi mi hai preso? Non sono come gli altri giocatori'. Per me era una novità avere problemi con il mio allenatore".