Prima rete con la maglia del Sassuolo per il fresco ex nerazzurro Andrea Pinamonti, decisivo nel pareggio per 2-2 in casa dello Spezia: "Sono emozionato, segnare è il modo migliore per integrarsi quando si arriva in una nuova squadra – ha detto il classe '99 a DAZN -. Non era una partita facile e siamo riusciti a recuperarla. Dionisi? Sono qui anche per lui, mi sta dando fiducia anche per ora che non sono al top. Non sento pressioni addosso, dopo lo svantaggio sapevamo che il gol sarebbe arrivato".