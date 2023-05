Prima del calcio d'inizio della partita contro la Sampdoria, Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha tracciato un bilancio di questa stagione in neroverde ai microfoni di DAZN: "Soddisfatto del campionato? Per come sono fatto raramente resto soddisfatto, cerco sempre di fare di più. Quest'anno non lo sono, ma sapevo di incontrare difficoltà cambiando squadra. Sicuramente è un anno che mi è servito per fare meglio nei prossimi", ha affermato l'attaccante di scuola Inter.