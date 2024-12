Ospite del Genoa Museum and Store per un incontro coi tifosi rossoblu, Andrea Pinamonti ha poi rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente sul posto. Spiegando quali sono le differenze tra questa esperienza in Liguria rispetto a quella di cinque anni fa, quando arrivò al Grifone in prestito dall'Inter: "È cambiato che ho 5 anni in più, la prima volta ero un ragazzino all'inizio in Serie A. Mi sento più giocatore, più responsabile, cerco di tirare tutto questo fuori e di metterlo in capo".