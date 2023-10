È Andrea Pinamonti a commentare l'1-1 ottenuto questo pomeriggio dal Sassuolo contro il Bologna. "Volevo fare gol? Non esiste partita in cui non voglia fare gol. È normale, ci ho provato anche oggi. Abbiamo fatto molto di più rispetto all’ultima partita. Eravamo arrabbiati e penso che si sia visto questo cambio. Noi siamo questi e non quelli che si sono visti contro la Lazio" ha detto a DAZN dove poi, sull'occasione avuta nel secondo tempo, ha ammesso: "Potevo essere più fortunato. Era l’unico angolo che il difensore mi aveva lasciato. Prima o poi però la palla entra. Dobbiamo continuare a fare così, arriverà un po’ di fortuna in più anche per cambiare queste dinamiche" ha detto l'ex Inter.

C’è più speranza o certezza?

“Ho più certezze. Abbiamo sbagliato contro la Lazio ma siamo molto fiduciosi. Sono sicuro che arriveranno anche i risultati positivi. Il mio gol? Arriverà presto”.