Ivan Perisic torna a parlare dopo la rottura con l’Hajduk Spalato. l’esterno ex Inter è stato infatti escluso dal tecnico Gennaro Gattuso dopo aver comunicato la propria volontà di andare via: “Dal primo giorno fino a oggi ho rispettato gli accordi con il club, il contratto, le regole stabilite e la mia parola - ha esordito ai microfoni di Dalmatinski -. Per due volte dopo gli Europei ho rifiutato offerte di grandi club, sono venuto qui nella speranza di vincere il titolo nonostante avessi un buon contratto al Tottenham".

E ancora: "Qualunque fosse lo stato in cui mi trovavo, in ogni momento, anche quando sono entrato in partita nella partita di Coppa contro la Dinamo, nonostante le raccomandazioni di tutti i medici, rischiando un infortunio che avrebbe posto fine alla mia carriera, ho fatto del mio meglio per raggiungere un obiettivo comune - ha assicurato -. Dal primo giorno fino ad oggi ho rispettato l'accordo, il contratto, le regole stabilite, ma anche la mia parola, e per due volte dopo gli Europei ho rifiutato offerte di club seri per aiutare il club quest'estate. Credo sia chiaro che non ho scelto l’Hajduk per soldi, per aiutare ho messo molte volte in secondo piano la mia salute e quella della mia famiglia”.

Infine Perisic conclude: “Per quanto riguarda la scorsa stagione, purtroppo non ci siamo riusciti. Per quanto sia difficile per me fallire, come per tutti i ragazzi e tutti i tifosi che aspettano il titolo da quasi 20 anni, anche il fallimento fa parte del calcio. Da quando ricordo, ho considerato l’Hajduk come qualcosa di grande e mi comporterò così in un momento estremamente difficile per me e la mia famiglia. Auguro al club tutta la fortuna, la vittoria giovedì, il piazzamento in Europa e la vittoria del titolo, indipendentemente da chi sia nel club”.