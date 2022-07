I tifosi del Tottenham smaniosi di vedere Ivan Perisic con la propria maglia dovranno avere ancora pazienza. Il croato, arrivato a parametro zero in questa sessione di mercato, non sarà disponibile per la prima amichevole pre-stagionale degli Spurs contro il Team K League in programma domani. L'esterno 33enne sta attualmente recuperando la forma dopo aver subito un infortunio al polpaccio nell'ultima partita con i nerazzurri, al Meazza contro la Sampdoria.