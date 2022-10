Ivan Perisic, ex giocatore dell'Inter passato in estate al Tottenham, ha parlato in conferenza stampa del suo feeling con Conte alla vigilia del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte.

"All'inizio adattarmi alle abitudini del mister è stata dura, ma ho lavorato sodo - le sue parole -. Ormai da due anni e mezzo gioco in questa posizione, ma ogni giorno posso migliorare. Comunque è importante anche la società, la dirigenza e servono tanti bravi giocatori con una buona mentalità".