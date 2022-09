Terzo assist stagionale per Ivan Perisic con la maglia del Tottenham, club con il quale ieri ha trovato la prima vittoria europea dell'annata sportiva da poco cominciata. Successo arrivato contro il Marsiglia dell'ex compagno di squadra Alexis Sanchez, approdato in Francia dopo l'addio all'Inter nella stessa sessione di mercato che ha visto trasferirsi in quel di Londra il croato, senza riuscire a sfidarlo per via della squalifica del Niño. A margine della gara, l'ex esterno nerazzurro ha commentato la gara ai canali della UEFA: "Dovremmo fare meglio dal primo minuto. Eravamo un po' nervosi e con il pallone, ma ci siamo difesi bene e abbiamo mantenuto la porta inviolata. Dobbiamo andare avanti, fare un po' meglio con la palla al piede, ma è stato un po' più facile 11 contro 10. Abbiamo ingaggiato molti nuovi giocatori e abbiamo bisogno di un po' di tempo, soprattutto in Champions League. Stiamo bene e dobbiamo continuare così".