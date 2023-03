Fuori dalla Coppa di Svizzera il Sion di Mario Balotelli andato ko per 0-3 contro il Lugano. Novanta minuti di gioco per l'ex attaccante dell'Inter che non basta ai padroni di casa, nella sua gara d'esordio nel suddetto torneo, ad accedere alla semifinale, al contrario appannaggio dei ticinesi. Tre reti, ognuna a distanza di dieci minuti dall'altra che gli ospiti infliggono alla squadra di Celestini che rimanda ancora il suo appuntamento alla vittoria.