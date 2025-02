Cristian Chivu è molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Parma. Dopo aver comunicato anche in via ufficiale l'esonero di Fabio Pecchia dopo 110 panchine in gialloblu, il club ducale è al lavoro per cercare di definire l'intesa con l'ex tecnico dell'Inter Primavera. Lo riporta Gianluca Di Marzio.