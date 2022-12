Ospite sul canale Twitch di 'Cronache di Spogliatoio', Goran Pandev ha ricordato il prima e il dopo la finalissima di Champions League del 2010 a Madrid, dove l'Inter si laureò campione d'Europa completando il leggendario Triplete . " Dopo la partita eravamo quasi tutti ubriachi. Siamo tornati di mattina, alle 6, in un San Siro pieno, una roba incredibile. Abbiamo bevuto birre pure in aereo - il racconto del macedone -. Era nato mio figlio da un mese, sono andato a casa per salutarlo. Poi sono stato con amici a bere vino e champagne, la festa è continuata".

Il camerunese era la stella di quella squadra che seppe sacrificarsi, ma l'elemento chiave fu certamente Wesley Sneijder: "E' il giocatore con più visione di gioco con cui ho giocato, mi ha fatto fare 2-3 gol a porta vuota. Nel 2010 meritava il Pallone d'oro, era arrivato anche in finale al Mondiale".

Infine il discorso si sposta inevitabilmente su José Mourinho: "Non mi aspettavo la sua chiamata nel gennaio 2010, è stata fondamentale per decidere di andare all'Inter perché c'erano altre 2-3 squadre che mi volevano dopo che mi sono liberato dalla Lazio. Mi sentivo in debito con la squadra che mi ha portato in Italia e fatto crescere, ho pensato fosse il momento giusto di tornare per dimostrare il mio valore. Non giocavo da sei mesi e avevo paura di fare ancora panchina, ma Mou è stato onesto e mi ha detto che c'era bisogno di tutti, che avrebbe giocato chi se lo meritava".