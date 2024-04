"Per me giocare all’Inter è stato un piacere enorme, non è facile arrivare in una squadra così grande e sono molto orgoglioso di aver giocato per questi colori". Parole e musica di Rodrigo Palacio, uno dei protagonisti del Matchday Programme nerazzurro nel giorno di Inter-Cagliari: "Il momento più bello che ho vissuto in campo con questa maglia è sicuramente il gol di tacco contro il Milan, mentre l’assist è quello per Milito nella sfida contro il Bologna dell’ottobre 2012", ammette l'argentino.

El Trenza esprime poi un breve commento anche sull'Inter attuale: "Mi piace molto, gioca un bel calcio, fa divertire i tifosi e ha tanti giocatori di talento".