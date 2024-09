“Il Leone domina in silenzio, mentre i cani abbaiano per attirare l’attenzione”. Con uno dei suoi abituali messaggi criptici sui social, Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter, ha voluto mostrare tra le righe il proprio disappunto per il clamore mediatico conseguente all'arrivo al Galatasaray di Victor Osimhen, che andrà a prendere il posto dell'argentino nell'attacco della squadra turca almeno fino a quando lo stesso non si riprenderà dall'infortunio (rientro a fine ottobre).

Il Corriere dello Sport comunque sottolinea come l'allenatore Okan Buruk, a scanso di equivoci, sia già al lavoro per far coesistere entrambe le punte quando Icardi sarà disponibile.