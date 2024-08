Victor Orta, direttore sportivo del Siviglia, è tornato a parlare coi cronisti locali facendo il punto sulle operazioni di mercato del club andaluso: "Siamo impegnati a raccogliere quante più registrazioni possibile. Faremo ogni sforzo per far registrare tutti i giocatori venerdì. Tutte le squadre della Liga hanno problemi con questo. Oggi ne abbiamo venti e a questo punto non è male. È necessario tenere conto del numero di licenze. Abbiamo venti tesserati, anche se alcuni giocatori, come l'anno scorso, potrebbero avere bisogno della licenza della squadra riserve per poter giocare in prima squadra. È chiaro che, per avere degli input, devono esserci degli output".

In questo senso, nessun problema ci sarà per Lucien Agoumé, che, contrariamente a quanto avvenuto la scorsa stagione quando fu prelevato in prestito dall'Inter a gennaio, "sarà tesserato come giocatore della prima squadra".