Una stagione vissuta tra pochi alti e parecchi bassi, ma che alla fine ha trovato un compimento vincente: André Onana chiude la sua prima annata tra i pali del Manchester United con la conquista della FA Cup a spese degli eterni rivali del Manchester City e sul proprio profilo X dedica il successo a tutti i tifosi dei Red Devils: "Questa è per voi. Abbiamo sentito la vostra energia per portare la Coppa lì dove appartiene".

This one is for you REDS We felt your energy to take the @EmiratesFACup where it belongs. @ManUtd pic.twitter.com/hmpURqESz8