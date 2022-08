Prima apparizione nella Ligue 1 per Alexis Sanchez con la maglia dell'Olympique Marsiglia ieri in casa del Brest. Prestazione discreta anche se non troppo appariscente, però il suo nuovo gruppo lo difende e invita alla pazienza. Ad esporsi è il centrocampista Matteo Guendouzi ai microfoni di RMC Sport: "Alexis è un giocatore che ci aiuterà molto, questo è certo. Conosciamo tutti la sua classe, viene qui con molta esperienza, ha vinto molti trofei. Abbiamo bisogno di giocatori così, che ci aiutino, sia in Champions che in campionato. Gli auguriamo di integrarsi al più presto, di fare tanti gol. Ma sono sicuro che segnerà tanto quest'anno. Questa è stata la sua prima partita con noi, ha bisogno di un po' più di amalgama col gruppo. Con noi ha fatto solo quattro o cinque allenamenti, sono pochissimi. Ma sappiamo benissimo che ci porterà molto, sarà decisivo per noi. Ne siamo sicuri".