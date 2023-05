Carmine Nunziata, ct dell'Italia Under 20 impegnata questa sera contro l'Inghilterra nella gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale in Argentina, parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport del trascinatore degli Azzurrini, l'ex nerazzurro Cesare Casadei: "Cesare è con noi da tanto e si trova perfettamente a suo agio nel sistema. Ha caratteristiche fantastiche per una mezzala, è bravo a inserirsi e a cucire il gioco, è forte in area...".