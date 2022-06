Wilfried Gnonto ha conquistato tutti all'esordio con la Nazionale azzurra. L'ex Inter, entrato nel secondo tempo della sfida di Nations League tra Italia e Germania, ha spaccato in due il match servendo l'assist per l'1-0 momentaneo di Pellegrini. Il canterano nerazzurro è stato eletto dal 49,48% dei voti come migliore in campo nel sondaggio lanciato dal profilo della Nazionale azzurra ufficiale su Twitter: