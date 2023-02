"De Rossi un mesetto e mezzo fa ha cominciato a farmi delle battute per venire alla SPAL a dargli una mano. Mai avrei pensato di trovarmi qui. Questa cosa mi è rimasta nella testa ed è passata in primo piano rispetto alle altre offerte", così Radja Nainggolan ha raccontato in conferenza stampa il perché del suo approdo alla SPAL in Serie B dopo qualche stagione all'estero.