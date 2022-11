Estraneo alla Nazionale belga da ormai diverso tempo, Radja Nainggolan vivrà comunque il Mondiale in Qatar in prima fila. L'ex centrocampista dell'Inter, oggi svincolato dopo il divorzio con l'Anversa, vivrà il Mondiale da ospite d'onore: invito da parte della Fifa a presiedere in qualità di leggenda dei Diavoli Rossi. In qualità di special guest, il Ninja soggiorna in un hotel di lusso, costruito appositamente per l'evento, precisamente al Fairmont. Una struttura nella quale una camera ha il costo di 1.159 euro a notte.

Un posto che Radja definisce "pazzesco". L'ex 14 dei nerazzurri racconta: "Ho appena chiacchierato con Luis Figo: quella è una 'tomba'. Con Wesley Sneijder invece ho scherzato dicendogli: 'Wes, vado in palestra, perché non voglio essere come te'". Figo, Sneijder ma non solo, come ammette lo stesso belga, in questo momento il Qatar "è pieno di grandi nomi e la mia stanza è enorme. Tutto quello che devo fare in cambio della FIFA è giocare una partita con alcuni tifosi nel Fan Village", ha detto ai microfoni di Gazet van Antwerpen.