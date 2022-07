Parlando a GTV Sports Plus, Sulley Muntari ricorda come è avvenuto il suo trasferimento dal Portsmouth all'Inter. "Ero tornato a casa dall'allenamento quando suona il telefono, era José Mourinho. Mi chiese 'come stai?', risposi 'bene'. Mi chiese 'vuoi giocare per me?' e io 'certo', e allora mi disse 'Bene ci vediamo a Milano'. Io e il mio agente abbiamo fatto le valigie e siamo volati a Milano, dove ho firmato. Non c'è molto da dire" ci scherza su il centrocampista che con l'Inter ha poi vinto il Triplete nel 2010.