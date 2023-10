L'attaccante del Sassuolo Samuele Mulattieri, arrivato in estate in neroverde dall'Inter, ha ricevuto nel salone d'onore del CONI il premio come miglior calciatore della Serie B 2022/2023, anno in cui è stato protagonista della promozione nella massima serie del Frosinone. L'attaccante ligure commenta così il riconoscimento per i canali ufficiali del club emiliano: "Un’onore per me essere qui e ricevere questo prestigioso premio. Mi sto trovando bene in questo campionato, il livello si è alzato ed oggi bisogna essere capaci a fare bene anche la fase offensiva e difensiva".