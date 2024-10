José Mourinho è stato protagonista del solito show in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Europa League tra il Fenerbahce e il Manchester United, club che rappresenta una parte importante della sua carriera di allenatore. Ed è proprio parlando di quella parentesi a Old Trafford che lo Special One ha estratto dal cilindro una delle sue classiche frasi a effetto, pungendo il Manchester City: "Abbiamo vinto l'Europa League, siamo arrivati ​​secondi in Premier League. Penso che abbiamo ancora una possibilità di vincere quel campionato (2017-2018, ndr) perché magari puniscono il Manchester City con dei punti di penalizzazione. In quel caso, dovranno pagarmi il bonus e darmi la medaglia", ha concluso sorridendo il tecnico portoghese. Il cui riferimento chiaro è alle 115 presunte violazioni del fair play finanziario a carico dei Citizens.

