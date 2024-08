Primo flop da allenatore del Fenerbahce per José Mourinho, già eliminato dalla Champions League nel turno preliminare. Dopo il ko per 1-0 rimediato in Francia, i turchi non vanno oltre l'1-1 nel match di ritorno di Istanbul contro il Lille: il vantaggio, arrivato al 91' con un autogol di Diakite, viene vantificato dal rigore realizzato al 118' di Jonathan David, attaccante in scadenza di contratto nel 2025 e seguito anche dall'Inter (come anticipato dalla nostra redazione, RILEGGI QUI). Una beffa bruciante per lo Special One.