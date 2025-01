Walter Mazzarri ha ricevuto un'offerta dal Persepolis, club iraniano, ma ha deciso di rifiutare la proposta nonostante fosse molto allettante. Secondo quanto riportato da TMW, l'incontro tra le parti è avvenuto a Istanbul, dove la società asiatica gli ha presentato un progetto ambizioso. Tuttavia, dopo una fase di riflessione, il tecnico toscano ha preferito non accettare.

Mazzarri, 63 anni, è stato uno dei candidati principali per la panchina del Persepolis grazie al suo importante curriculum. Dalla Sampdoria all'Inter, passando per il Napoli, il Torino e il Cagliari, il tecnico ha spesso ottenuto risultati di rilievo, dimostrando un'ottima capacità di valorizzare il materiale a disposizione. Inoltre, ha già maturato un’esperienza all’estero, guidando il Watford in Premier League durante la stagione 2016/17, concludendo il campionato con una tranquilla salvezza.

Oltre alla proposta iraniana, Mazzarri ha ricevuto altre offerte in questa fase della sua carriera e sta valutando con attenzione il prossimo passo, confrontandosi con il suo staff.