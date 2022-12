Lothar Matthäus torna a pensare al recente Mondiale in Qatar e alla definitiva consacrazione di Lionel Messi . Nella sua rubrica per Sky Sports Deutschland , l'ex giocatore dell'Inter ha parlato nuovamente della splendida finale con la Francia nella quale l'asso argentino ha riportato l' Albiceleste sul tetto del mondo dopo 36 anni: "Contro la Francia, Messi ha dimostrato perché molti lo considerano il più grande giocatore di tutti i tempi. Lui è sicuramente il migliore di questo millennio e uno dei più grandi atleti che abbiamo mai visto".

Messi, tra l'altro, ha superato Matthäus in qualità di giocatore con il maggior numero di presenze in Coppa del Mondo. Ma il Panzer non ne fa un dramma: "Il fatto che abbia infranto il mio record è una benedizione per me come tutto il resto".