Impegnato il prossimo 26 aprile per una lectio magistralis dal nome 'Inside the Mind of a Winner' alla Link Campus University, Marco Materazzi ha risposto in qualità di direttore tecnico del Soccer Management Institute: "È un grande piacere per me condividere le mie esperienze da sportivo e da uomo alla prossima generazione di leader. Il nostro obiettivo è quello di portare una metodologia innovativa che possa diventare un punto di riferimento per la formazione di atleti in giro per il mondo". La Soccer Managemente Institute, insieme alla Link Campus con la quale ha stretto una partnership, ha l'obiettivo di formare professionisti sportivi per il futuro. Nella 'squadra' di Materazzi compare anche Antonio Cincotta, head coach della Sampdoria Women, che presiederà all'evento insieme a Matrix.