Intervenuto in conferenza stampa, il presidente dell'Olympique Marsiglia Pablo Longoria ha allontanato l'ipotesi di un ritorno di Alexis Sanchez, svincolato dopo aver trascorso l'ultima stagione all'Inter: "Innanzitutto vorrei esprimere rispetto per tutto quello che ha fatto per il club e per i valori che ha portato nel gruppo. Ma dobbiamo pensare ad una strategia e quella per costruire la squadra è più globale. In Francia abbiamo a disposizione solo quattro posti per giocatori extracomunitari - ha spiegato -, con l'arrivo di Mason tre posti sono già occupati e per questo dobbiamo valutare nel modo migliore la nostra prossima mossa", ha concluso.

Sulle tracce del cileno ci sono anche il Lille e l'Udinese.