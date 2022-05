Curiosa disavventura per Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea ed ex centravanti dell'Inter che dopo la straordinaria passata stagione era atteso oggi a Firenze per la celebrazione della Hall of Fame del Calcio Italiano. Come spiega TMW, però, nel giorno della cerimonia il belga ha "perso l'aereo senza riuscire così a prendere parte all'evento ed essere premiato personalmente".