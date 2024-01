"Al di là del campionato, l’Inter deve vincere e darsi un tono in ambito internazionale". Parole e musica di Mircea Lucescu, raggiunto da TMW per commentare la stagione dei nerazzurri, tornati prima in classifica (con una partita in meno della Juventus) dopo il prezioso successo di Firenze.

Intanto è arrivata un’altra vittoria….

"Sì, continuerà a dare battaglia per vincere il campionato ma la Champions è più importante. Il torneo si può vincere tutti gli anni".

Si aspetta mercato importante in questi ultimi giorni?

"Le squadre che lottano per il titolo non vendono i giocatori. Chi lotta per salvarsi pure: vendono solo quelli a metà classifica. In inverno è così, difficilmente trovi grandi occasioni di mercato".

E lei mister?

"Ho rifiutato il Besiktas, non voglio andare a campionato in corso facendo lo stesso errore che ho fatto all’Inter. Voglio un anno e mezzo per poter lavorare".