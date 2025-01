Mahamadou Balde, attaccante della Lazio e fratello dell'ex nerazzurro Keita, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio per commentare il suo esordio in prima squadra nella vittoria per 3-1 in Europa League contro il Real Sociedad.

"Sono molto felice perché era da piccolo che aspettavo questo momento, come mio fratello Keita. È un sogno giocare con questa maglia, poi debuttare con una vittoria - le sue parole -. Dia era stanco, il mister mi ha detto di entrare. Spero che posso continuare ancora, Keita mi dirà che è contento".