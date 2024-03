Valentino Lazaro sembra essersi davvero calato appieno nello spirito Toro. Il laterale austriaco, passato a titolo definitivo dall'Inter al Torino la scorsa estate, sta dando davvero tutto se stesso per il club granata, come sottolineato pubblicato su Instagram con una foto scattata durante la gara col Napoli che lo ritrae mentre perde sangue dal naso: "Tutto per questa maglia!", ha scritto l'ex Gladbach. Un messaggio molto apprezzato anche da un altro ex nerazzurro come Rauol Bellanova, che ha risposto al compagno di squadra con le emoticon con gli occhi a cuore.