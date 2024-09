Inizio difficile quello di Alexis Sanchez all'Udinese, dove l'attaccante cileno è tornato per chiudere il cerchio. L'entusiasmo che il suo ritorno ha provocato in sé stesso e nei tifosi del club fiulano è stato in qualche modo frenato dalle condizioni di salute dell'ex Inter. L'ex numero 7 di Inzaghi ha infatti riscontrato un problema al gemello mediale nei primi giorni di preparazione con la squadra bianconera ma, secondo quanto si legge gli esami hanno escluso lesioni gravi: si tratta di semplice affaticamento muscolare. La convalescenza sarà di circa un mese.