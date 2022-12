Svincolato dopo l'esperienza al Torino, Elvis Lindkvist, ex meteora dell'Inter Primavera, ha deciso di rilanciare la sua giovane carriera tornando in patria: il centrocampista classe 2002, infatti, ha firmato un contratto con gli svedesi dell'IFK Norrköping che lo hanno promosso dopo un periodo di prova. "Non vedo l'ora - le prime parole pronunciate dal ragazzo dopo la firma ai canali ufficiali -. Sono stato qui e ho fatto un test a novembre, e a quanto pare è andata bene.