Non è andata come sperava l'avventura di Mauro Zarate in Serie B col Cosenza, avventura già conclusasi al termine di stagione sfortunata per l'attaccante argentino. Intervistato da Areanapoli.it, l'agente dell'ex Inter, Vittorio Schettino ha spiegato: "Mauro ha subito un infortunio grave. Ora è in Argentina e sta cercando di recuperare. Siamo scioccati per quanto gli è accaduto: sono certo che avrebbe dato un contributo incredibile al Cosenza che si è salvato meritatamente attraverso i play-out. Senza nulla togliere all’ottimo lavoro del club e della squadra calabrese, credo che con Mauro la salvezza sarebbe arrivata prima perché è un valore aggiunto e perché ha enormi qualità tecniche. Ed anche sul piano atletico non finisce di stupire.

Il presidente Guarascio fece una promessa: quando Mauro si infortunò dichiarò che avrebbe rinnovato il contratto. È normale che ora il Cosenza voglia prima fare tutte le proprie valutazioni, ma sono fiducioso e siamo a disposizione per il rinnovo. Aspettiamo...".