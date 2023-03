Nel corso di un'intervista concessa al sito ufficiale della UEFA in vista della sfida di questa sera contro il Milan, Dejan Kulusevski, esterno svedese del Tottenham, ha parlato di Antonio Conte. "Non ho mai conosciuto una persona con più voglia di lui - le sue parole -. La cosa che mi ha sorpreso di più è la parte fisica, come fare palestra quasi tutti i giorni. Poi magari c'è un altro allenamento al pomeriggio. Pensi di aver finito, ma dopo due ore sei di nuovo lì a correre per 10 km. E' assurdo da dire, ma a volte la sofferenza è una bella sensazione".