Jurgen Klinsmann, ex centravanti dell'Inter, in una intervista rilasciata per il Matchday Programme di Inter-Spezia, ricorda con piacere il club ligure poiché proprio contro lo Spezia fece il suo esordio con la maglia nerazzurra. Era il 23 agosto 1989, allo stadio Brianteo di Monza andò in scena Inter-Spezia, match valevole per il primo turno di Coppa Italia, e l'ex attaccante dello Stoccarda si presentò nei miglior dei modi realizzando il gol decisivo: "Ricordo benissimo il gol che ho segnato contro lo Spezia, il primo gol è sempre speciale. L’azione si è sviluppata con un bellissimo cross di Andy Brehme, poi dopo che ho colpito la palla e l’ho vista entrare in porta ricordo la gioia nell’esultare davanti ai tifosi".

L'ex centravanti dello Stoccarda realizzò 40 gol con la maglia dell'Inter in tre stagioni, alcuni da antologia: "Per bellezza se devo sceglierne uno dico quello contro l’Atalanta, è stata una rete spettacolare, in mezza rovesciata su cross di Aldo Serena. Per importanza invece al primo posto metto quello contro l’Aston Villa perché ha dato il via ad una rimonta bellissima che è stata fondamentale nel cammino che chi ha portato a vincere la coppa Uefa, il pubblico era incredibile quel giorno”. Il rapporto tra Klinsmann e l'Inter in quegli anni fu magico e di quel periodo il tedesco conserva ancora tanti dolci ricordi: "Di quell’Inter ho tanti ricordi, da Trapattoni a cui sono molto legato e che poi ho avuto come allenatore anche al Bayern, ai compagni".