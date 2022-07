"Sono eccitato perché è tempo di vincere qualcosa". Jürgen Klinsmann, ex attaccante dell'Inter e del Tottenham, è convinto che con Antonio Conte in panchina gli Spurs possano finalmente interrompere il digiuno di trionfi che dura da troppo tempo. "Le basi ci sono ora, così come la qualità e la fame dei giocatori. Poi c'è un manager di esperienza come Conte che sa cosa sta facendo. Ci sono le carte in regola per vincere", ha assicurato il tedesco.