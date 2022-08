Blitz in Romagna per l'ex portiere dell'Inter Julio Cesar. Il brasiliano si è recato infatti in visita a Cesena grazie ad un amico del presidente del club romagnolo Robert Lewis, col quale ha anche pranzato prima di salutare la squadra bianconera. L'Acchiappasogni ha recapitato un simpatico messaggio ai tifosi del Cesena, che il club bianconero ha condiviso sui canali social: "Sono nel vostro stadio, è bellissimo. In bocca al lupo per la stagione, la promozione è vicina", l'augurio di Julio Cesar.