Harry Kane trascina il Tottenham ad una nuova vittoria in Premier League: il bomber degli Spurs firma la doppietta, con in mezzo un calcio di rigore sbagliato, con la quale la squadra di Antonio Conte espugna il campo del Nottingham Forest e si porta a quota 10 in classifica, nel gruppetto che insegue l'Arsenal capolista a punteggio pieno. Schierato da titolare Ivan Perisic, che ha giocato 74 minuti prima della consueta staffetta con Ryan Sessegnon.